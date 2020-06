Presidente do BNDES garante crédito para obras de saneamento

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Em uma live da XP Investimentos, Montezano também ressaltou o interesse do setor privado pelas concessões e comemora a votação do marco regulatório do setor prevista para a próxima quarta-feira (24)



O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, garante que não faltará crédito para os contratos de longo prazo aos projetos de saneamento no país. Em uma live da XP Investimentos, Montezano também ressaltou o interesse do setor privado pelas concessões e comemora o anúncio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da votação do marco regulatório do setor, na próxima quarta-feira, dia 24 de junho.

“Importante que aprove o quanto antes esse marco e o Brasil não perca mais uma oportunidade como a gente perdeu tantas em nossa história. Tem a capacitação financeira para modelar isso, tem demanda de investidor, o BNDES tem crédito de longo prazo para esse setor. Então não faltará créditos em reais de longo prazo para saneamento no Brasil. A gente tem tudo alinhado, basta agora chutar essa bola pro gol e acelerar essa agenda tão importante para o Brasil.”

Gustavo Montezano, no entanto, afirma que que o setor privado será fundamental nesse processo, que pode envolver R$ 700 bilhões. O presidente do BNDES foi cobrado pelo Congresso Nacional pelos empréstimos aos pequenos e médios empresários que não chegaram a ponta; mas justifica que o novo modelo com fundo garantidor aprovado pelo governo deve destravar as operações.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos