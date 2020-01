Presidente da Câmara dos Deputados vai enviar artigos de impeachment contra Trump

EFE Nancy Pelosi está segurando a recomendação dos artigos, para tentar pressionar a maioria republicana do Senado a concordar com um julgamento mais longo



A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, disse que vai enviar os artigos de impeachment contra Donald Trump para o Senado na semana que vem. Este é o passo necessário e a próxima etapa para que a Casa comece um novo julgamento do processo.

Desde que a Câmara dos Deputados aprovou o impeachment, antes das festas de final de ano, Nancy Pelosi está segurando a recomendação dos artigos, para tentar pressionar a maioria republicana do Senado a concordar com um julgamento mais longo, com a convocação de novas testemunhas.

No entanto, os republicanos se opõem a essa ideia, e defendem um julgamento mais curto. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, afirmou que deve começar a audiência mesmo antes de definir a questão sobre a convocação de testemunhas.

A demora de Nancy Pelosi em entregar os artigos de impeachment ao Senado foi vista com ironia por membros do partido republicano. O presidente Donald Trump chegou a dizer que Pelosi não tem pressa para entregar os artigos porque na verdade não tem um caso contra ele.

São duas as acusações contra Trump: a de abuso de poder, de que ele teria pressionado o presidente da Ucrânia a investigar o pré-candidato democrata Joe Biden, cujo filho, Hunter Biden, já teve negócios na Ucrânia que levantaram suspeitas, e a de obstrução do Congresso, pela recusa da Casa Branca em cooperar com o processo de impeachment.

Para que Trump seja removido do cargo, pelo menos dois terços dos senadores precisam votar a favor o que é improvável, já que a maioria é do partido republicano, onde o presidente tem muito apoio.

* Com informações da repórter Mariana Janjácomo