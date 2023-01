Presidente da Frente Parlamentar Evangélica diz que bancada apoia reeleição de Lira

Em entrevista à Jovem Pan News, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL), também declarou que o posicionamento da bancada no Senado é incerto

Marina Ramos/Câmara dos Deputados Sóstenes Cavalcante é o atual presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional



Neste começo de ano de muitas movimentações no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Evangélica vai mudar de comando e terá um novo presidente. Quatro deputados vão disputar um novo mandato de quatro anos à frente da bancada. Em entrevista à Jovem Pan News, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL), atual líder, afirmou que deixará o comando e tenta chegar a um consenso sobre quem será o novo presidente: “Estou pleiteando a vaga na mesa diretora do meu partido, o PL, então eu não posso presidir mais frente. Automaticamente, eu não serei candidato a continuar meu trabalho na frente. Apareceram já quatro possíveis candidatos. Deputado Silas Câmara (Republicanos), deputado Eli Borges (PL), deputado Otoni de Paula Júnior (MDB) e o senador Carlos Viana (PL). Todos os quatro estão habilitados, temos feito alguns diálogos nos últimos dias entre os quatro tentando buscar um consenso. Não é muito comum que na Frente Evangélica a gente tenha eleição”.

“Estamos dialogando e ainda não chegamos a um consenso. Caso não haja consenso, já publiquei o edital de eleição, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, quinta-feira, às 10h da manhã, está convocado o edital de eleição”, declarou. O deputado do PL também afirmou que os parlamentares evangélicos, em sua maioria, vão votar no atual líder da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), para a presidência da casa, mas no Senado existem divergências: “A frente evangélica com certeza vai estar caminhando com a reeleição do presidente Arthur Lira. Já no Senado a frente não é tão numerosa como na Câmara. A maioria dos colegas terão total liberdade para, entre as duas candidaturas, estar fazendo a sua escolha”.

*Com informações do repórter Marcos Pera