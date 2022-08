Presidente do Banco Central prevê que inflação pode ficar abaixo de 6,5% em 2022

Declaração foi feita no 18º Seminário Internacional de Investimento, em Santiago, no Chile

Sergio LIMA / AFP Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez projeções para a inflação em 2022 em evento no Chile



Em evento no Chile, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que meta para a inflação em 2022 é chegar a 6,5% ou menos. A fala ocorreu no 18º Seminário Internacional de Investimento, em Santiago. O executivo ainda firmou que o IPCA poderá ter dois ou três meses seguidos de taxas negativas com as medidas adotadas pelo governo para limitar as alíquotas do ICMS dos combustíveis, energia elétrica e outros produtos. Em julho, o Brasil registrou deflação de 0,68%, maior recuo em 42 anos, que foi puxado pela redução nos preços da gasolina e do diesel, principalmente. Essa também foi a primeira queda do índice de preços desde maio de 2020. Nesta semana, o mercado financeiro diminuiu, pela oitava vez seguida, a projeção da inflação deste ano para 6,82%.

*Com informações da repórter Carolina Abelin