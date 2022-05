Presidente do Grupo Jovem Pan, Tutinha recebe maior honraria da Alesp

Executivo é condecorado com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, devido aos seus trabalhos pela defesa da liberdade de expressão; veículo de rádio, internet e TV completa 80 anos neste ano

Divulgação/Alesp Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, e a deputada estadual Leticia Aguiar (Progressistas), autora da homenagem na Alesp



O presidente do Grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha Carvalho, recebeu na segunda-feira, 9, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A entrega da premiação é o reconhecimento de um trabalho incessante em busca da verdade. O homenageado falou sobre a importância do título: “Representa uma homenagem ao trabalho de todos os funcionários da Jovem Pan, que têm trabalhado muito para o sucesso dessa nova fase, que é da TV Jovem Pan News“. A deputada estadual Letícia Aguiar (Progressistas), autora da homenagem, afirmou que a escolha de Tutinha baseia-se no reconhecimento das histórias de vida que produziram melhorias a São Paulo.

“Maior honraria que esta Casa concede a importantes pessoas, a importantes personalidades, indicados por nós, parlamentares. O Tutinha está continuando o legado do seu Tuta. E eu sou uma pessoa que gosta muito de reconhecer histórias, histórias de vida. O seu Tuta e o Tutinha, nessa continuidade, liderando a Jovem Pan, todo o trabalho realizado, o compromisso que tem com a verdade, com a informação, o compromisso que tem com o Brasil, que o Brasil dê certo, que as pessoas possam receber a informação correta, cristalina, limpa, para que as famílias brasileiras tenham conhecimento da informação, que muitas vezes, por muitos anos, não chegava para as famílias brasileiras”, destaca a deputada.

A solenidade, que é bastante concorrida no plenário da Alesp, contou com a presença de autoridades, deputados, personalidades, além de familiares, amigos e colaboradores da Jovem Pan. A cerimônia também foi marcada por momentos de emoção, com depoimentos exibidos no telão, especialmente dos filhos e pais de Tutinha: “Pai, parabéns, queria falar que eu tenho muito orgulho de você, óbvio que você sabe disso, eu vinha com você aqui para a rádio desde pequenininha, no seu colo, sempre via você trabalhando, tendo ideias do nada. Você é um cara de ideias, de novos projetos, que corre atrás dos seus sonhos. E você está conseguindo seu maior sonho, que é a TV Jovem Pan, todo mundo que te conhece sabe que você sempre quis a TV Jovem Pan. Parabéns! Você merece”, comentou a filha Daniela, a primogênita.

“Pai, parabéns, que orgulho! É muito bom ver o seu trabalho sendo reconhecido. É muito legal quando a gente está no clube, na rua, no restaurante e as pessoas param para te elogiar, falar que o seu trabalho está sendo excepcional, que você está mudando o Brasil. A gente sente muito orgulho de você. A gente sabe que você não para, você trabalha 24 horas por dia, principalmente na insônia, sua cabeça fica funcionando, ou quando você está jogando tranca e fica só pensando em tudo. Tudo isso tem um retorno. Então, parabéns! Tenho muito orgulho de ser sua filha. Eu te amo muito e você é uma inspiração diária na minha vida”, disse a segunda filha, Gabriela.

A filha Margot também concedeu seu depoimento: “Papai, parabéns! Você é a minha maior inspiração, você me enche de orgulho a cada dia mais. O maior presente que eu podia receber é ser sua filha. Eu te amo muito”. “Oi, pai. Parabéns! Eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Um beijo. Te amo”, completou Maria, a caçula. Tuta Neto fechou a homenagem dos filhos: “Pai, parabéns por essa grande conquista. A gente sabe que você se mata de trabalhar dia e noite, sem parar, é um homem das mil ideias. Esse prêmio só mostra que você está no caminho certo e que seus sonhos vão se realizar. Para mim, é um grande prazer estar ao seu lado, poder trabalhar com você, aprender um pouco todos os dias. Beijão. Te amo”.

Mãe do presidente do Grupo Jovem Pan, Margot também prestou a sua homenagem ao filho: “Tutinha, você sempre brilhando. Você é meu orgulho. Parabéns! Beijo da mami”. O diretor de TV Nilton Travesso se emocionou ao falar da trajetória de Tutinha Carvalho. “Está no ar a Jovem Pan News. Mais um trabalho lindíssimo da família Carvalho. E o guerreiro menino é o senhor Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha”, comentou.

Seu Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, também recebeu a mesma honraria da Assembleia no ano de 2017. Seu depoimento ao filho tocou a todos que estavam na plateia. “Eis que saí de cena e deixei o meu filho no lugar. Ele ganhou um prêmio também”, disse. E completou: “Ele é simplesmente ótimo. Meu filho é um sábio”. A homenagem levou em conta a característica de vanguarda do grupo Jovem Pan, que foge do lugar comum e busca sempre estar um passo à frente. O veículo que se antecipa ao futuro com novas tecnologias e conteúdos, levando aos seus ouvintes, internautas e telespectadores informação de qualidade, carregando na bagagem a credibilidade de décadas.

“Os ensinamentos do meu avô, doutor Paulo Machado de Carvalho, e do meu pai, Seu Tuta, que até fiquei emocionado com ele falando, nos trouxeram até aqui e vão nos levar muito mais longe. Neste ano, o grupo Jovem Pan completa 80 anos. São 80 anos de um trabalho incansável em defesa da família, da democracia, da liberdade de expressão e dos interesses do país“, discursou Tutinha, ao receber a honraria.

O vice-presidente de jornalismo do grupo Jovem Pan, José Carlos Pereira, destacou a continuidade do trabalho por gerações. “Esse momento é um momento que está presente na vida dele, como profissional da comunicação, com a responsabilidade de fazer esse conteúdo de qualidade e de credibilidade”. Já o CEO da Jovem Pan, Roberto Araújo, ressaltou o ideal transformador do empresário da comunicação. “Ele é um grande empreendedor, que inova o tempo inteiro, que faz uma grande rede de rádio também transpassar para outro meio, com o digital, e depois passar para a televisão, com a mesma relevância e a mesma importância.”

Uma das principais bandeiras de Tutinha é a liberdade de expressão. Para o presidente do Grupo Jovem Pan, esse tema é inegociável. A imprensa deve permanecer livre para exercer o seu papel, sem censura ou qualquer tipo de regulação. “Inegociável. Essa é a nossa batalha diária. A Jovem Pan trabalha para isso, para a democracia, a liberdade de expressão, para defender a família e com a verdade. São os principais motivos do nosso trabalho”, declarou Tutinha. A condecoração só confirma que Tutinha abraçou a responsabilidade de seguir adiante com o legado da comunicação. “Estou dando continuidade aos trabalhos do meu pai, que é meu grande mentor, a quem eu respeito e sempre faço o trabalho, para mostrar para ele que eu também sou como ele, um grande campeão. Sucesso não se faz sozinho. Aprendi com ele”, finalizou Tutinha Carvalho.

*Com informações do repórter Daniel Lian