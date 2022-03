Presidente do PDT aposta em segundo turno entre Lula e Ciro Gomes

Carlos Lupi acredita que, até as convenções partidárias, o candidato do seu partido deverá se consolidar como principal expoente da ‘terceira via’

José Cruz/Agência Brasil/ REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo/ Montagem de fotos de Lula colocando máscara vermelha e Ciro Gomes com o dedo levantado falando em um palanque



O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, em entrevista à Jovem Pan afirmou que está muito entusiasmado com a pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República. Ele disse não ter dúvidas de que Ciro vai estar no segundo turno das eleições em 2022, uma disputa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Eu penso que tem tudo para, daqui até as convenções, o Ciro bater os 15, 16 pontos [percentuais] e se concretizar como alternativa verdadeira para essa polarização do ódio”, falou.

De outro lado, o PSD não está medindo esforços e segue na torcida para que Eduardo Leite. governador tucano do Rio Grande do Sul, seja o candidato da legenda à Presidência da República em 2022. A declaração foi dada neste domingo, 13, no Rio de Janeiro pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Ele da convenção regional do partido. Foi um evento também de filiações de políticos cariocas e fluminenses. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que o líder do partido no Estado, disse que não tem dúvidas de que Leite vai aceitar o convite e será presidenciável. Kassab afirmou que se Leite for eleito, ele será capaz de melhorar o Brasil.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga