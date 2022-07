Presidente do PL diz a Fachin que resultados das urnas eletrônicas serão respeitados

Valdemar Costa Neto defendeu eleições mais transparentes e apresentou o Instituto Voto Legal ao ministro; outra reunião deve ocorre na próxima semana

Câmara dos Deputados/Leonardo Prado Valdermar Costa Neto, presidente nacional do PL, partido do qual o presidente Jair Bolsonaro faz parte



O presidente nacional do Partido Liberal (PL) Valdemar Costa Neto se reuniu com o ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última quarta-feira, 27. Costa Neto esteva acompanhado do deputado Capitão Augusto. Os dois apresentaram ao ministro o Instituto Voto Legal, que vai acompanhar a apuração e a totalização dos votos das eleições em outubro pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Capitão Augusto, a reunião foi amigável. O presidente do PL e o parlamentar reforçaram que a sigla quer eleições mais transparentes e que não existe nenhum propósito de interferência eleitoral. Na conversa, os dois afirmaram que os resultados das eleições serão respeitados. A reunião, que durou cerca de 45 minutos, foi agendada por Costa Neto e não faz parte das reuniões do grupo de trabalho do TSE que reúne sugestões para ações voltadas para combater a violência política. Outra reunião com integrantes do PL e Fachin ficou marcada para a próxima segunda-feira, 1º de agosto. Desta vez, os técnicos do Instituto Voto Legal também vão se encontrar com o ministro. Na última terça-feira, 26, Fachin também recebeu o grupo Prerrogativas, composto por advogados, pesquisadores e juristas que atuam em defesa do Estado Democrático de Direito. Nesse primeiro encontro, Fachin rebateu, sem citar nomes, as críticas ao sistema eletrônico eleitoral brasileiro. Em uma das suas declarações, o ministro afirmou que o TSE não está só e que a sociedade não tolere o negacionismo eleitoral.

*Com informações da repórter Marília Sena