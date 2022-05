Presidente do PSB diz que terceira via não tem chance nas eleições

Carlos Siqueira afirmou que candidatos não têm condição de chegar ao segundo turno e disse estar satisfeito com desempenho da chapa Lula-Alckmin

Fotos Públicas/Arquivo PSB Carlos Siqueira é presidente nacional do PSB



O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que a terceira via não tem chance nas eleições. Para ele, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) são os únicos capazes de debater, se enfrentar e discutir o Brasil. O partido terá o ex-tucano Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa do petista. “Você não fabrica lideranças, as lideranças se forjam na luta. As pessoas que estão se apresentando nessa dita terceira via são parte do atual governo, ou seja, elas são responsáveis por toda a política econômica fracassada do governo atual. Que discurso elas têm para apresentar ao país ou alternativa diferente do que nós estamos assistindo?”, disse Siqueira à Jovem Pan News.

“Infelizmente eu acho que a polarização se deu. Existem duas lideranças bem colocadas no Brasil, com suas diferentes visões de país, de mundo e de vida. Não há uma terceira via capaz de chegar ao segundo turno, eu não vejo a mínima condição disso”, acrescentou. O presidente do PSB disse que está satisfeito com o desempenho da chapa Lula-Alckmin nas pesquisas eleitorais e que vai convencer a população de que esta é a melhor opção, graças a um programa de governo focado na redução da inflação, do desemprego, das desigualdades sociais e na preservação do meio ambiente.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga