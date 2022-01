Presidente do PSDB paulista considera Maia peça-chave na campanha de Doria à presidência

Para Marco Vinholi, o deputado licenciado ajudará a nacionalizar as propostas do atual governador de São Paulo para o Brasil

O presidente do PSDB em São Paulo, Marco Vinholi, considera o deputado licenciado Rodrigo Maia (sem partido) uma peça chave na campanha eleitoral à presidência da República de João Doria. Maia aceitou o convite do governador de São Paulo para ser coordenador da campanha e elaborar um plano de governo. “O Rodrigo Maia é uma pessoa preparada, conhece muito de Brasil, portanto nacionalizando cada vez mais os temas, preparado e, dentro disso, recebe a missão do governador João Doria, com a confiança de todos nós, para poder elaborar um plano de governo, primeiro, exequível, ele utilizou essa palavra logo de início. Nós aqui não vamos vender sonhos, nós vamos falar sobre realidade, sobre aquilo que é possível fazer e necessário para que o país possa avançar”, disse Vinholi.

O presidente do PSDB paulista aposta em Doria como opção de terceira via na corrida presidencial: “Trabalhando essa questão do equilíbrio fiscal como algo fundamental e apresentando também os resultados aqui de São Paulo”. E, para ele, a entrada de Rodrigo Maia no time de campanha pode reverter as intenções de voto no tucano: “E cada vez mais, apresentando esses resultados aqui de São Paulo, debatendo com o conjunto da sociedade do Brasil, a população do nosso país vai conhecendo aquilo que foi feito aqui em São Paulo e que pode ser levado para todo o nosso país”, comentou. Vinholi culpa o atual cenário econômico, inflação em alta, a responsáveis específicos: “Se nós estamos hoje nessa situação, nós temos que responsabilizar Jair Messias Bolsonaro de um lado e do outro o PT, Lula, e tudo aquilo que foi feito no país ao longo daquele período. Nós estamos muito distantes disso”. Para o presidente do PSDB de São Paulo, a campanha eleitoral tem um projeto para o Brasil voltar a crescer e trazer renda à população.

*Com informações da repórter Letícia Ticianeli