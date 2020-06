Presidente do TCU garante que desvios na saúde vão ser investigados

José Cruz/Agência Brasil O ministro José Múcio Monteiro afirma 90% dos servidores do TCU estão atuando em regime telepresencial durante a pandemia, mas, nas palavras dele, "com altos índices de produtividade"



O presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro José Múcio Monteiro, afirma que os desvios de dinheiro da saúde feitos durante a pandemia da Covid-19 ainda devem ser investigados por muito tempo.

Em audiência na comissão mista de acompanhamento das ações contra o coronavírus do Congresso Nacional, o ministro José Múcio Monteiro falou em separar o “joio do trigo” e disse que é preciso distinguir bons gestores e corruptos. O ministro afirma que as ações de políticos estão sendo acompanhadas e que, após a pandemia, eventuais crimes serão punidos.

*Com informações do repórter Vítor Brown