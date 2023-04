Preso em 2018, miliciano é aprovado no Enem e passa para a prisão domiciliar

Horácio de Souza Carvalho foi apontado pelas investigações como chefe de um grupo paramilitar e acusado de associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Exame Nacional do Ensino Médio pode ser utilizado para justificar a progressão de pena



Um importante e conhecido miliciano do Rio de Janeiro teve o regime semiaberto alterado para prisão domiciliar após passar na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Horácio de Souza Carvalho foi preso no início de 2018 em um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. O miliciano foi apontado pelas investigações como chefe de um grupo paramilitar que domina bairros da zona norte e da zona oeste do Rio. Acusado de associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, Horácio começou a se beneficiar da progressão de regime no ano passado, quando saiu do regime fechado para o semiaberto. Agora no regime domiciliar, ele vai atuar como auxiliar de serviços gerais em uma empresa da zona norte da capital e retornará para seu apartamento na Barra da Tijuca, localizado há cerca de 500 metros da praia. A decisão da Justiça do Rio de Janeiro dividiu opiniões entre especialistas do direito. Há aqueles que acham que este é um caso típico de ressocialização de pessoas condenas. Outros acreditam que a Justiça foi benevolente com o miliciano.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga