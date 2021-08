PRF apreende 500 mil maços de cigarros importados avaliados em R$ 1,7 milhão

O homem, de 34 anos, disse que saiu de Curitiba, no Paraná, levando o carregamento para a capital paulista

Reprodução/PRF Seis placas do modelo Mercosul foram encontradas no veículo, indicando sinais de adulteração



O flagrante ocorreu na rodovia Régis Bittencourt em Barra do Turvo, em São Paulo. Ao receber a ordem para parar da Polícia Rodoviária Federal, o motorista tentou fugir, mas acabou detido. Assim que abriram o baú do caminhão, os policias encontraram grande quantidade de caixas de cigarros avaliadas em R$ 1,7 milhão. O homem, de 34 anos, disse que saiu de Curitiba, no Paraná, levando o carregamento com 500 mil maços de cigarro de marcas importadas para a capital paulista. Seis placas do modelo Mercosul foram encontradas no veículo, indicando sinais de adulteração. A carga foi apreendida e o motorista levado à Receita Federal, em Santos.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore