Primeira fábrica do ‘carro voador’ da Embraer no Brasil será em Taubaté

Os chamados eVTOLs (sigla em inglês para ‘veículo elétrico de pouso e decolagem vertical’) serão produzidos pela Eve no interior de São Paulo, assunto que foi tema da coluna de business de Bruno Meyer no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News

A fabricante de aeronaves Eve Air Mobility, controlada pela Empresa Brasileira de Aviação (Embraer), anunciou, nesta quinta-feira, 20, que os eVTOLs (sigla em inglês para “veículo elétrico de pouso e decolagem vertical”), conhecidos como “carros voadores”, serão produzidos em Taubaté, no interior de São Paulo. De acordo com o comunicado da empresa, o local foi escolhido por se beneficiar de uma logística estratégica, com fácil acesso por meio de rodovias e proximidade de uma linha ferroviária, como analisou o comentarista de business do Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Bruno Meyer. “É a primeira fábrica de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, os eVTOLs, da Eve, empresa que começou como uma start-up dentro da Embraer. Hoje, ela está listada na Bolsa de Nova York como uma das principais empresas do mundo no desenvolvimento desses eVTOLs. Não foi surpresa a escolha no Brasil, porque se tratam de companhias brasileiras, mas sobretudo por conta da estrutura já existente da Embraer (…) Taubaté foi escolhida por ter acesso fácil a rodovias e ferrovias e principalmente porque é do lado de São José dos Campos, onde fica a sede da Embraer. Também dá pra compartilhar as equipes de engenharia, tanto da Embraer, quanto da Eve, então foi um caminho natural a escolha de Taubaté.”

Em maio de 2022, a Eve anunciou uma parceria com a Porsche Consulting para definir a estratégia macro global de produção, cadeia de suprimentos e logística de seu eVTOL. De acordo com a Embraer, as empresas têm trabalhado juntas para pesquisar conceitos avançados de fabricação e inovação, utilizando suas expertises em aeronáutica e automobilismo para projetar um conceito de industrialização para aeronaves eVTOL baseado em padrões elevados de segurança, qualidade, eficiência e foco no cliente. “A Eve já tem quase 3 mil pedidos de eVTOLs. O que significa isso? Só com esse número, basicamente de 2,8 mil, a empresa tem um potencial de faturar mais de US$ 8 bilhões, vindo de clientes como companhias aéreas, operadores de helicópteros e empresas de leasing de voos espalhados por todos os continentes (…) A Embraer também anunciou a união com a japonesa Nidec para criar uma nova empresa que vai desenvolver motores elétricos para aeronaves, começando pelos eVTOLs”, disse Meyer.

