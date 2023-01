Primeira mulher a presidir o Banco do Brasil é nomeada para o cargo

Tarciana Medeiros trabalha na instituição há 22 anos e, segundo o ministro da Fazenda, está ‘absolutamente alinhada’ com o governo Lula

Divulgação/Fernando Santos/BB Tarciana Medeiros é a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil desde a sua fundação



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, e nomeou a primeira mulher para presidir a instituição desde sua fundação, em 1985, Tarciana Paula Gomes Medeiros. A decisão foi publicada no Diario Oficial da União desta segunda-feira, 16. Ela trabalha no órgão há 22 anos e atualmente atuava na Diretoria de Clientes. A expectativa é que ela tome posse ainda hoje. A indicação do nome de Tarciana para o posto já havia sido feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no final do ano passado. Na ocasião, o chefe da pasta também indicou o nome da nova presidente da Caixa Econômica Federal e comentou suas escolhas: “Elas conversaram muito com o presidente, conversaram muito comigo, e estão absolutamente alinhadas com o plano do governo do presidente Lula. Elas sabem dos desafios que estão colocados em relação ao sistema de crédito aqui no Brasil. É uma agenda muito desafiadora. Como são bancos ligados ao Ministério da Fazenda, vamos trabalhar conjuntamente. A equipe da Fazenda está 100% à disposição das equipes que vão ser formadas pelas duas presidentas para que a gente coloque o mais rapidamente possível à disposição da população aquilo que foi compromisso de campanha, sobretudo no que diz respeito ao crédito”, afirmou Haddad em coletiva.