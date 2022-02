Princípio de incêndio provoca correria na prefeitura do Rio

Bombeiros foram acionados e fizeram vistoria minuciosa, mas nenhum problema aparente foi detectado; prédio foi liberado e funcionários voltaram às atividades

Banco de imagens/Pixabay O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após o prédio da prefeitura ser esvaziado



A sede administrativa da prefeitura do Rio de Janeiro precisou ser esvaziada às pressas na tarde desta quarta-feira, 16, por uma suspeita de princípio de incêndio. A situação provocou correria entre os funcionários. Após a saída de todos, eles ficaram aguardando do lado de fora, na rua e no pátio, por um posicionamento do Corpo de Bombeiros e da própria prefeitura. Segundo fontes da Jovem Pan, um curto-circuito teria provocado uma fumaça no sétimo andar do prédio, onde funcionam Pastas importantes do município, como a Secretaria de Ordem Público e a Secretaria de Saúde. Após uma vistoria minuciosa dos bombeiros, nada foi encontrado e o prédio foi liberado para os funcionários retomarem suas atividades no local.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga