Privatização do Porto de Santos busca dobrar capacidade de movimentação

Proposta é que a movimentação anual, atualmente de 145 milhões de toneladas, chegue a 290 milhões de toneladas; ministro Tarcísio Gomes de Freitas fala em ‘maior posto do hemisfério sul’

Amanda Perobelli/Reuters A privatização vai exigir a aplicação de R$ 18 bilhões, porém os recursos destinados a melhorias e intervenções somam R$ 1,5 bilhão



O governo federal planeja dobrar a capacidade do Porto de Santos por meio da privatização. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a ideia é que a movimentação anual, atualmente de 145 milhões de toneladas, chegue a 290 milhões de toneladas. “A gente vai dobrar a capacidade do Porto de Santos. Ou seja, vamos transformar o maior porto da América Latina, no maior porto do hemisfério Sul. Obviamente, vamos inserir mais Santos nas rotas das navegações, na rota do comércio internacional. Isso significa que vamos ter cada vez mais poder de barganha”, disse. O ministro também reforçou que há grande interesse privado no local. “Não faltarão interessados. No último roadshow que fizemos no exterior, o Porto de Santos foi um dos projetos com mais interessados.”

“Chegamos a ficar com player duas ou três horas apenas discutindo modelagem. Já tem muita gente olhando Santos”, completou. A privatização vai exigir a aplicação de R$ 18 bilhões, porém os recursos destinados a melhorias e intervenções somam R$ 1,5 bilhão. O montante já incluiu ampliação do canal de navios. A maior parcela dos recursos, R$ 14 bilhões, será destinada à manutenção dos canais do porto. Os interessados têm até o dia 16 de março para apresentar propostas por meio do formulário eletrônico. O prazo de concessão será de 35 anos, prorrogável por até cinco anos.

*Com informações do repórter Victor Moraes