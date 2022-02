Procon autua lojas no Mercadão de São Paulo por irregularidades

Entidade informa que vai continuar realizando operações no local para detectar possíveis flagrantes de fraude ao consumidor

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO Lojas foram autuadas após denúncias de consumidores



Nesta quinta-feira, 17, o Procon-SP autuou 11 estabelecimentos comerciais no Mercado Municipal da Cantareira, o Mercadão, no centro de São Paulo. As equipes foram ao local para apurar denúncias sobre 17 estabelecimentos que estariam cometendo a conduta conhecida como ‘golpe da fruta’, que ocorre quando é oferecido uma amostra grátis ao consumidor, que se sente induzido a adquirir o produto sem saber o preço, sendo cobrado valores bem acima da média da pesagem real comprada pelo consumidor. Nenhum flagrante foi feito. Em vez disso, 11 estabelecimentos foram multados por ferirem o Código de Defesa do Consumidor: vendas de frutas importadas fora do prazo de validade e sem dados do país de origem, falta precisão nas informações de preço nas embalagens, sem descrição da unidade de pesagem usada, e a falta de disponibilidade do exemplar do Código de Defesa do Consumidor foram algumas das principais causas de autuação.

De acordo com a entidade, as operações no local vão continuar. Os estabelecimentos onde foram encontradas irregularidades serão penalizados com multas. “Nós vamos continuar nas operações e, mesmo assim, essa é uma operação caracterizada, com todo mundo com colete, de maneira ostensiva, sabendo que é o Procon que está aqui, mas também haverá algumas operações em que as pessoas vão estar sem o colete, descaracterizadas, para tentar surpreender algum flagrante de fraude ao consumidor”, informou Fernando Capez, presidente do Procon-SP. O sanduíche de mortadela, marca e referência do Mercadão, não fugiu aos olhos do Procon. O órgão informou ainda que está atento aos estabelecimentos que comercializam o famoso lanche e que vai verificar a qualidade do produto, que será alvo das próximas operações.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina