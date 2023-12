Procon encontra variação de até 50% em preços de combustíveis em São Paulo

Levantamento identificou disparidade acentuada entre valores praticados nas diversas regiões da cidade. principalmente em relação à gasolina; diferença pode chegar a R$ 2,51 por litro

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - Em São Paulo, preço da gasolina variou entre R$ 4,98 e R$ 7,49 por litro



Um levantamento do Procon de São Paulo constatou variações de mais de 50% no preço da gasolina comum em postos da capital paulista. Foram visitados 50 postos de combustíveis distribuídos nas cinco regiões do município. Na cidade de São Paulo, as maiores variações encontradas nas bombas foram de 50,40% na gasolina comum; 46,82% no etanol; e 37,15% no diesel S10. Já na pesquisa realizada em cidades do interior e no litoral, as maiores diferenças dos valores praticados foram de 33,44% para o etanol comum em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Os postos localizados em Santos registraram as maiores variações sobre a gasolina comum, com 19,50%, e o diesel S10, com 25,04%. O assessor executivo do Procon, José Renato Raposo, aconselha os consumidores a verificarem os preços porque a disparidade é acentuada entre as diversas regiões da cidade. “Hoje, por exemplo, estamos em época de festas de fim de ano e muitas pessoas se deslocando do interior para o litoral e vice-versa. Consultando essa pesquisa em nosso site, o consumidor consegue verificar a diferença de um mesmo combustível na cidade dele para a cidade de destino”, indicou. Na capital paulista, preços do etanol variam entre R$ 2,99 e R$ 4,39. Já a gasolina teve o valor constatado entre R$ 4,98 e R$ 7,49. O litro do Diesel S10 ficou entre R$ 5,49 e R$ 7,79.

*Com informações do repórter Daniel Lian