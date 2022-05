Procurado há dois anos, ex-sócio da Daslu é preso em São Paulo

Segundo a polícia, Antonio Carlos Albuquerque tinha dois mandados de prisão em aberto desde 2010

Reprodução / Jovem Pan News Antonio Carlos Albuquerque é irmão de Eliana Tranchesi, proprietária da Daslu



O ex-sócio da loja Daslu, Antonio Carlos Albuquerque, foi preso nesta segunda-feira, 30, em sua casa no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Ele foi ouvido no 89ª Distrito Policial, passou por exame de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML) e nesta terça-feira, 31, deve passar por audiência de custódia no Fórum da Barra Funda. As buscas pelo ex-diretor de finanças da butique começaram apenas em 2020. Segundo a polícia, ele tinha dois mandados de prisão em aberto desde 2010, sendo um no regime semiaberto e outro no regime fechado, com condenação fixada em seis anos e oito meses de prisão por crime de ordem tributária.

Antonio Carlos Albuquerque é irmão de Eliana Tranchesi, proprietária da Daslu e condenada, em 2019, a 94 anos e seis meses de prisão por crimes como formação de quadrilha e descaminho, que é a importação fraudulenta de produto lícito, além de falsidade ideológica. Eliana morreu aos 56 anos depois de não resistir a um tratamento de câncer no pulmão. Além dela e de Antonio, outros membros da família também foram denunciados por participação em um esquema de importação fraudulenta.

