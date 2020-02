Produção de veículos recua quase 4% em janeiro, dizem montadoras

Marcelo Camargo/Agência Brasil As exportações caíram 20% em janeiro deste ano na comparação com o mesmo período de 2019



A produção de veículos fechou o mês de janeiro com queda de quase quatro por cento na comparação com janeiro do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

Por outro lado, em relação a dezembro de 2019, houve uma elevação no índice de 12%. O presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, afirmou que o começo do ano é historicamente mais fraco.

As exportações caíram 20% em janeiro deste ano na comparação com o mesmo período de 2019. As expectativas para 2020 também são negativas. As exportações devem cair 11%. Segundo o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, isso se deve porque não há uma previsão de melhora na economia quanto na política da Argentina, assim como na do Chile e da Colômbia.

“A logística é um aspecto, a burocracia para importar e exportar, é muito custoso no Brasil e a carga tributária que é sempre um grande desafio para nós.”

Luiz Carlos Moraes disse, ainda, que a reforma tributária, que deve ser analisada pelo Congresso Nacional neste ano, será importante para diminuir o Custo Brasil. De acordo com o presidente da associação, os impostos cobrados prejudicam o setor automotivo.

Ele disse que a Anfavea está em constante diálogo com os deputados e senadores e com o Ministério da Economia.

*Com informações da repórter Nicole Fusco