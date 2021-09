Programas de economia de energia apresentam primeiros resultados

Início do mês de setembro teve boa taxa de economia voluntária da população; governo espera que dado continue ascendente

Marcello Casal Jr/Agência Brasil



Os programas de incentivo a redução no consumo de energia no país já estão trazendo resultados segundo o Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS) e do Ministério de Minas e Energia. No começo do mês de setembro, a economia foi de mais de 200 megawatts. A expectativa é encerrar o mês com uma redução no consumo de forma voluntária de 500 megawatts. A contribuição voluntária da população é importante porque o país entra em um período crítico de chuvas. Historicamente, os meses de outubro e novembro têm baixa taxa de precipitação. Fontes da Jovem Pan informaram que algumas usinas térmicas podem ser desligadas no início do período úmido de 2021, no começo de dezembro. As mais cara deverão ser desligadas para reduzir a pressão sobre a conta de energia. No entanto, haverá um acionamento maior do que a média histórica, já pensando em 2022. A ideia do Governo Federal é poupar água nos reservatórios para cruzar o período seco do próximo ano sem percalços.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.