Progressistas de São Paulo retira apoio à candidatura de Rodrigo Garcia

Nacionalmente, PP faz parte da base do presidente Jair Bolsonaro, que tem Ciro Nogueira (PP-PI) como ministro da Casa Civil; expectativa é de que a legenda costure uma nova aliança estadual em torno da campanha do ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas

Governo do Estado de São Paulo Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia



O partido Progressistas anunciou que não vai mais apoiar a candidatura do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), ao Palácio dos Bandeirantes. O anúncio foi feito pela deputada estadual Letícia Aguiar, presidente da seccional mulher do PP no Estado, após uma reunião feita com o deputado federal e presidente estadual do partido Guilherme Mussi (PP-SP). A situação faz parte da disputa por apoio político travada entre Garcia e o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a disputar o governo paulista. Novas reuniões devem ocorrer nos próximos dias no PP para tentar costurar uma nova aliança com Freitas. Nacionalmente, o PP faz parte da base de apoio de Bolsonaro, que tem Ciro Nogueira (PP-PI) como ministro da Casa Civil.

Há algumas semanas, deputados e prefeitos paulistas do PP se recusaram a apoiar Tarcísio de Freitas na disputa eleitoral, mantendo proximidade a Rodrigo Garcia. Segundo as pesquisas de intenção de voto, o candidato de Bolsonaro ocupa o terceiro lugar e o tucano está em quarto, atrás de Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB). Existe uma expectativa de que França retire a candidatura ao governo e dispute o Senado, deixando Tarcísio e Garcia em segundo e terceiro lugar respectivamente.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha