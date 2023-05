Projeto Fábricas de Cultura promove cursos que envolvem arte e tecnologia em São Paulo

Iniciativa conta com 15 polos educacionais em todo o Estado e aulas tratam da implementação de novas técnicas no meio artístico

Em São Paulo, a Secretaria de Cultura tem realizado cursos que envolvem diferentes linguagens artísticas por meio do projeto Fábricas de Cultura, que conta com 15 polos educacionais no Estado. Os cursos também tratam da implementação de tecnologia no meio artístico, como destacou Denis de Oliveira, que é coordenador de formação cultural da secretaria, em entrevista à Jovem Pan News: “É um projeto de formação em todas as áreas da cultura. A gente está falando de dança, circo, música, teatro, xadrez, literatura e também um polo de entretenimento, de difusão. Temos um teatro, uma biblioteca com acesso a computador e internet e mais de 6 mil itens no nosso acervo. Eu chamo de um polo multicultural, é formativo e para receber também as famílias para se entreterem aqui em todos os dias da semana e aos finais de semana”. Alunas e alunos aprendem sobre áreas distintas e unem linguagens diferentes, como por exemplo a fusão entre tecnologia e artes plásticas.

A dona de casa e artesã Maria Inês Martins, que desde fevereiro tem frequentado o curso, relatou sua experiência: “É o artesanato com a parte de movimento, para criar novas coisas (…) Ainda não juntei as duas artes, a hora que juntar é que eu vou saber realmente o que está acontecendo”. Bárbara Ferreira, que é professora do projeto, destacou o diferencial da fusão entre as temáticas: “É uma junção. Um pouco do artesanato e um pouco das tecnologias. Inclusive pode cair um pouquinho de programação no meio. É uma área muito abrangente e aqui eles vão aprender a usar as máquinas e a gente traz as habilidades que eles já trazem. Junto com as habilidades deles a gente traz as habilidades tecnológicas e junta todo esse universo”.

A iniciativa de ampliar o conhecimento da população e fomentar oportunidades também é um dos pilares da Gerando Falcões, ONG que ajuda acelerar o trabalho de impacto de líderes comunitário. Por meio de ações de debate e capacitação das lideranças, a instituição pretende promover transformação nas favelas, como contou a coordenadora do treinamento de líderes sociais da Gerando Falcões, Anne Lisboa Evangelista: “Para que lideranças de organizações sociais possam expandir o impacto que elas já realizam. É um programa de seis meses, no qual essas lideranças são convidadas a passar por todo o percurso que a Gerando Falcões fez. Elas tem aula de natureza jurídica, para compreender o que uma ONG precisa ter para estar formal, estruturada e transparente. O que tem que fazer na prática, como gestão de pessoas, gestão financeira, captação de recursos e tem aula de inovação também”.

*Com informações da repórter Camila Yunes