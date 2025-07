Projeto sobre alíquotas do Imposto Seletivo será enviado ao Congresso, informa Bernard Appy

Segundo o secretário extraordinário da Reforma Tributária, o governo pretende enviar ainda neste semestre o PLP que institui o tributo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy



O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, afirmou nesta terça-feira (1º) que o governo planeja enviar ao Congresso Nacional, ainda neste semestre, o projeto de lei que define as alíquotas do Imposto Seletivo. A declaração foi feita durante um evento do Instituto dos Advogados de São Paulo. Appy destacou que o envio da proposta não depende da aprovação do projeto de lei complementar (PLP) que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo, atualmente em tramitação no Congresso. Além do projeto sobre o Imposto Seletivo, o governo também pretende encaminhar uma proposta para regulamentar a transferência de recursos para fundos sobre o consumo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o secretário, a apresentação desses projetos ao Legislativo está condicionada à “vontade política”. As discussões, no entanto, devem ocorrer somente após o recesso parlamentar, que começa em 18 de julho, com os trabalhos sendo retomados em agosto.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA