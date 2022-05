Pronampe deverá disponibilizar R$ 50 bilhões até 2023, diz deputado

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP) falou sobre as estimativas do programa pra os próximos anos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou o projeto que altera as regras do Pronampe, programa criado na pandemia que disponibiliza empréstimos para as micro e pequenas empresas. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP), que preside a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, falou sobre o projeto, dizendo que o programa passa a ser permanente e que, até 2023,serão disponibilizados até R$ 50 bilhões para micro e pequenas empresas.

“Durante o período da pandemia, o governo federal, com autorização da Câmara, criou um programa temporário de apoio às micro e pequenas empresas. […] Esse programa era temporário, era apenas para durar naquele período de pandemia. O que nós mudamos agora e Bolsonaro sancionou é que o Pronampe passa a ser permanente. Todos os recursos emprestados durante a pandemia e que agora estão sendo pagos permanecem no programa. Ao invés do Pronampe ser um fundo de empréstimo, ele passa a ser um fundo garantidor de operações. […] A expectativa é de que tenhamos entre 2022 e 2023 a disponibilização de R$ 50 bilhões em créditos para micro e pequena empresa. Seja para capital de giro ou para investimento direto nos eu próprio negócio. Traduzindo: geração de emprego”, disse Marco.

Confira a entrevista na íntegra: