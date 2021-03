Pronunciamento de Bolsonaro sobre combate à Covid-19 está atrasado, diz FNP

Frente Nacional de Prefeitos critica discurso feito pelo presidente cadeia nacional de rádio e televisão na terça-feira, 23: ‘Não expressa confiança’

Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo Na avaliação da FNP, o presidente deixou de falar sobre assuntos como lockdown, isolamento social e escassez de medicamentos e de oxigênio



A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) classificou a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre ações de combate à pandemia como “atrasada”. Em nota divulgada nesta quarta-feira, 24, a instituição afirmou que o discurso feito pelo chefe do Executivo em cadeia nacional de rádio e televisão na noite de terça-feira faria sentido há “seis ou oito meses”. “Agora, se apresenta como um discurso vazio e não expressa confiança. Mas, de sua fala, com muitos pontos que distorcem os fatos e posições do governo federal durante a pandemia, o que mais se destaca são os silêncios”, diz o comunica. Na avaliação da FNP, o presidente deixou de falar sobre assuntos como lockdown, isolamento social e escassez de medicamentos e de oxigênio.

O grupo de prefeitos também lembrou que o Bolsonaro optou pela compra da cota mínima de vacinas do consórcio global Covax Facility, que corresponde a 10% da população. Havia a possibilidade de contar com imunizantes para pelo menos 40% dos brasileiros. As críticas ao presidente não pararam por aí. A FNP também afirmou no comunicado que o governo pratica o federalismo de conveniência. Isso porque Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira com os presidentes da Câmara e do Senado, governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), e não chamou os prefeitos. Para a Federação, a participação dos gestores municipais seria importante, já que eles os responsáveis pela aplicação das vacinas.

