Prova de Títulos do ‘Enem dos Concursos’ começa nesta quarta

Prazo para o envio dos documentos inicia às 10h e se estende até as 23h59 desta quinta-feira (10)

Reprodução/ Freepik Aproximadamente 45 mil candidatos estão aptos a participar desta fase



Nesta terça-feira (8), o governo federal anunciou as notas do Concurso Nacional Unificado (CNU), que foi realizado em agosto. Este concurso é um marco importante, pois pela primeira vez uma única seleção reuniu mais de 6 mil vagas para 21 órgãos federais, atraindo mais de 2 milhões de inscritos em mais de 200 cidades do país. A partir desta quarta-feira (9), os candidatos habilitados devem se preparar para a próxima etapa do concurso. A Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do CNU, entrará em contato com os candidatos por meio do site de inscrição, e-mail e WhatsApp. O objetivo é orientá-los sobre o envio da documentação comprobatória de título e experiência profissional. Aproximadamente 45 mil candidatos estão aptos a participar desta fase, e é essencial que eles não percam o prazo para o envio dos documentos. O envio dos documentos deverá ser feito exclusivamente pela página do candidato no site da Cesgranrio, que também pode ser acessada pelo portal gov.br. O prazo para o envio começa às 10h desta quarta-feira (9) e se estende até as 23h59 de quinta-feira, 10 de outubro.

Publicado por Luisa Cardoso