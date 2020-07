PSDB rebate críticas de Guedes e diz que ministro ‘não tem nada de excepcional’

Nas palavras de Guedes, “se o Plano Real fosse tão extraordinário” a sigla não perderia quatro eleições seguidas

O PSDB rebateu as críticas feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao partido, em entrevista no último domingo (5). Na ocasião, o ministro afirmou que o Plano Real, comandado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quando era ministro da Fazenda, foi eficiente para acabar com a hiperinflação, mas deficiente nas questões fiscal e cambial. Nas palavras dele, “se o plano fosse tão extraordinário” o PSDB não perderia quatro eleições seguidas.

Pelo Twitter, a legenda criticou Guedes dizendo que “de excepcional, ele não tem nada”. Segundo o perfil oficial do PSDB, o ministro “mergulhou o Brasil numa recessão econômica já no primeiro trimestre deste ano e demorou a reagir quando o Brasil mais precisava durante a pandemia” e que “hoje não tem um plano corrente para os próximos anos”. Guedes é classificado como “o ministro do ‘semana que vem nós vamos'” e também é citada a desvalorização do Real em 2020.

