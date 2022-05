PT aciona PGR contra Bolsonaro por expressão considerada racista

Presidente perguntou a apoiador negro se ele pesava ‘mais que sete arrobas’; deputados afirmam que a fala é discriminatória

O deputado Paulo Teixeira e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, protocolaram uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo uso de uma expressão considerada racista. Os parlamentares afirmam que o chefe do Executivo praticou ato discriminatório contra um apoiador negro ao perguntar se ele “pesava mais que sete arrobas”. A ação menciona que o uso de arroba é usado no comércio de boi de corte nox matadouros e nos frigoríficos, e foi usada pelo presidente para se referir a uma pessoa negra, ciente de que a mesma conduta já foi identificada como discriminatória pela PGR e por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2018, Bolsonaro também foi alvo de processo por dizer que foi a uma aldeia quilombola e que “o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas”. A denúncia foi rejeitada e arquivada na época.

*Com informações da repórter Nanny Cox