PT cancela prévias para escolher candidato a prefeito de SP

José Cruz/Agência Brasil



Com o aumento do número de casos do Coronavírus na cidade de São Paulo, o PT decidiu cancelar as prévias que escolheriam o candidato à Prefeitura. A decisão segue a recomendação de evitar aglomerações em meio ao avanço da pandemia.

Os petistas que disputariam as prévias já vinham suspendendo eventos de campanhas e pediram o cancelamento da votação, que aconteceria no domingo.

O ex-deputado Jilmar Tatto era considerado o favorito. Além dele, os deputados Alexandre Padilha, Carlos Zarattini e Paulo Teixeira; o vereador Eduardo Suplicy, o ex-vereador Nabil Bonduki e a militante do movimento negro, Kika da Silva, também se inscreveram.

O ex-prefeito, Fernando Haddad, que foi derrotado na eleição presidencial de 2018, também era um nome forte na disputa. No entanto, ele é já comunicou oficialmente que não vai concorrer neste ano.

Segundo prazo estabelecido pelo diretório municipal, o candidato petista à Prefeitura de São Paulo deve ser escolhido até o final de abril.

