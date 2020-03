PT define pré-candidatos para as prévias das eleições municipais de SP

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo O ex-prefeito da capital Fernando Haddad será preservado pelo partido para outras disputas, como a eleição presidencial de 2022



Sem Haddad na disputa, o Partido dos Trabalhadores (PT) define candidato à prefeitura de São Paulo ainda no mês de março. O vereador Eduardo Suplicy e os deputados federais, Alexandre Padilha, Carlos Zarattini e Paulo Teixeira estão entre os inscritos.

A legenda decidiu preserva o ex-prefeito da capital Fernando Haddad para outras disputas, evita o desgaste de uma terceira derrota consecutiva, o que poderia inviabilizá-lo na eleição presidencial, em 2022.

O partido não dispõe de alternativas viáveis em âmbito nacional, após o protagonismo nos sucessivos escândalos de corrupção.

Em São Paulo, no próximo dia 22 de março, o Diretório Municipal petista realizará as prévias eleitorais para escolher o pré-candidato à prefeitura da capital, para as eleições 2020. Entre os inscritos estão: o vereador Eduardo Suplicy, os deputados federais, Alexandre Padilha, Carlos Zarattini e Paulo Teixeira, o ex-vereador Nabil Bonduki, o ex-deputado Jilmar Tatto, e a líder comunitária da zona leste, Kika da Silva.

A votação interna petista ocorrerá em 37 Diretórios Zonais do partido, em São Paulo, das 9 às 17h. Tem direito a voto nas prévias, os filiados ao PT até o dia 31 de janeiro de 2020.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.