Putin agradece governo brasileiro e Brics ao falar sobre avanços para cessar-fogo na Ucrânia

Presidente russo mencionou Lula durante o agradecimento e confirmou a proposta inicial de trégua de 30 dias, que ainda precisa ser detalhada com os EUA, autor da proposta

EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Putin elogiou particularmente a dedicação dos presidentes do Brasil e da África do Sul



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, manifestou seu apoio a uma proposta de cessar-fogo temporário no conflito em curso com a Ucrânia. Durante um pronunciamento oficial, Putin também expressou sua gratidão ao governo brasileiro e aos demais países membros do BRICS pelos avanços significativos em direção a um acordo de paz. Ele destacou a contribuição do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos líderes do BRICS, reconhecendo seus esforços contínuos em prol da paz na região.

Putin anunciou que o cessar-fogo proposto teria uma duração de 30 dias, um período que ele considera crucial para a redução das tensões. Além disso, ele elogiou particularmente a dedicação dos presidentes do Brasil e da África do Sul, que, segundo ele, têm se empenhado há bastante tempo na busca por uma solução pacífica para o conflito. O líder russo ressaltou que essa iniciativa visa alcançar uma missão nobre: o fim das hostilidades e das perdas humanas no conflito. No entanto, até o momento, o governo brasileiro ainda não se manifestou oficialmente sobre as declarações de Putin.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As razões apontadas pela Rússia para a continuidade do conflito incluem a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para o leste europeu, a possível adesão da Ucrânia à aliança militar e a contestação do direito da Ucrânia à soberania independente da Rússia. Esses fatores têm sido centrais nas tensões entre os dois países, e a expectativa é que os esforços diplomáticos possam afinar os pontos necessários para um cessar-fogo e, eventualmente, o fim da guerra entre russos e ucranianos.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA