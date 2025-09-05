Putin convida Zelensky para reunião em Moscou

Proposta surge em um momento em que as negociações de paz esfriaram; líder ucraniano sugeriu que a Turquia ou países do Golfo Árabe poderiam servir como locais neutros para um encontro

EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL A Rússia rejeita categoricamente a presença de tropas ocidentais na Ucrânia como parte de qualquer acordo de segurança



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, manifestou recentemente sua disposição para se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Moscou. O objetivo declarado dessa reunião seria discutir o fim do conflito entre os dois países, que tem se arrastado por anos. Putin assegurou que a Rússia está pronta para garantir segurança total a Zelensky e sua equipe durante a visita. No entanto, a aceitação do convite por parte de Zelensky permanece incerta, considerando o ambiente hostil que ele enfrentaria em Moscou. A proposta de Putin surge em um momento em que as negociações de paz esfriaram, e Zelensky sugeriu que a Turquia ou países do Golfo Árabe poderiam servir como locais neutros para um encontro, devido à sua posição não alinhada com nenhum dos lados.

Apesar do convite de Putin, a situação continua tensa. A Rússia rejeita categoricamente a presença de tropas ocidentais na Ucrânia como parte de qualquer acordo de segurança. Putin afirmou que a presença de forças da OTAN, como as dos Estados Unidos, França ou Reino Unido, na fronteira entre Rússia e Ucrânia, seria vista como uma ameaça e poderia levar a um confronto direto. Essa postura reflete a preocupação russa com a possibilidade de uma escalada militar que envolva diretamente a OTAN, o que poderia resultar em um conflito de grandes proporções. A insistência de Putin em manter a OTAN afastada da Ucrânia é um ponto crítico nas negociações, complicando ainda mais a busca por uma solução pacífica.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem mantido distância das negociações, não se envolvendo em discussões recentes com líderes europeus ou com Zelensky. A falta de progresso nas conversas e o aumento dos bombardeios nos últimos dias indicam um recrudescimento do conflito. Para Zelensky, a presença de forças militares ocidentais na Ucrânia é essencial para garantir a segurança do país contra possíveis novas agressões russas, uma vez que a atual fase da guerra chegue ao fim.

