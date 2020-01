Putin propõe mudança na Constituição que pode garantir permanência no poder

EFE O principal opositor ao governo, Alexei Navalny, disse nas redes sociais que Vladmir Putin quer ser o dirigente vitalício do país



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou nesta segunda-feira (20) uma proposta de emenda à Constituição dias após de anunciar uma reforma do sistema político. A medida diminui os poderes do Executivo e instaura um novo centro de decisões do Estado fora da Presidência.

Na prática, a mudança permitiria que Putin mantenha o controle político do país mesmo após deixar presidência em 2024. Segundo a lei atual, o presidente russo – que contabiliza o quarto mandato – não teria o direito de concorrer ao cargo novamente.

O principal opositor ao governo, Alexei Navalny, disse nas redes sociais que Vladmir Putin quer ser o dirigente vitalício do país e que isso é uma usurpação de poder.

A Câmara Baixa do Parlamento Russo deve discutir as emendas nesta semana. Segundo Vladimir Putin, as mudanças na constituição deverão ser confirmadas nas urnas.

