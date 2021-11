Quadrilha assalta outlet e causa pânico no interior de São Paulo

Um dos bandidos foi baleado e está em estado grave e um segundo foi preso; outros três conseguiram fugir

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Polícia informou que um dos bandidos baleado durante a perseguição está internado em um hospital em estado grave



Uma quadrilha de cinco criminosos invadiu um outlet em São Roque, às margens da rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo por volta das oito e meia da noite da última segunda-feira, 29. Os bandidos causaram pânico no local ao entrar em uma das lojas e renderam os funcionários, chegando a amarrar algumas pessoas. Eles levaram mercadorias, como roupas e calçados, e o dinheiro que estava no caixa. O centro de compras é conhecido na região por reunir diversas lojas de grife, o que provavelmente atraiu os bandidos. Ao sair da loja em que realizaram a ação, eles efetuaram vários disparos de fuzil e fugiram pelo estacionamento. A polícia rodoviária foi acionada e conseguiu seguir a quadrilha e detê-los em um posto de gasolina próximo ao outlet. Houve troca de tiros e um deles foi baleado durante a operação. Houve um boato de que ele teria morrido, mas, segundo a polícia, ele foi socorrido e está internado em estado grave. Um segundo bandido foi preso e os outros três conseguiram fugir por uma mata que havia ao lado do posto de gasolina. Uma cliente que estava no outlet no momento da ação criminosa registrou o barulho dos tiros em vídeo. Outros registros circulam na internet e mostram o estado em que a loja ficou após a ação da quadrilha, com peças jogadas no chão e diversos objetos quebrados. De acordo com a Secretaria Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as armas e os veículos envolvidos na ação foram apreendidos e todo o material roubado foi recuperado e será devolvido ao proprietário. O caso foi registrado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Sorocaba, que prossegue com as investigações para identificar outros envolvidos.

*Com informações da repórter Caterina Achutti