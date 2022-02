Quadrilha monta corretora clandestina para investir na Bolsa de Valores

Três operadores foram presos em um condomínio em Sorocaba, cidade no interior de São Paulo

Pixabay Objetivo do grupo era investir o dinheiro obtido por atividades ilícitas



Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) descobriram uma corretora de valores clandestina que funcionava em uma casa em um condomínio de alto padrão em Sorocaba, cidade no interior de São Paulo. O objetivo do grupo era investir na Bolsa de Valores com o dinheiro obtido por atividades ilícitas. Três operadores foram presos. Nas diligências, os policiais prenderam toda estrutura de informática utilizada. Os investigadores chegaram à quadrilha após apurações sobre as atividades no local. Eles levantaram suspeitas pela rotatividade de pessoas e o uso de três serviços de operadoras de internet diferentes funcionando no mesmo local. Todo material passará por uma perícia e os agentes esperam alcançar outros membros da facção a partir dos conteúdos analisados. Os três acusados foram liberados após audiência de custódia, porque, segundo o juiz, não oferecem risco à sociedade. Eles vão responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro.

*Com informações do repórter Daniel Lian