Quadrilha presa em Guarulhos mandaria celulares roubados no Carnaval de SP para a África

Polícia Civil Celulares roubados pela quadrilha foram apreendidos no Aeroporto de Guarulhos



A Polícia Civil e Receita Federal apreenderam centenas de celulares roubados durante o Carnaval com criminosos no Aeroporto de Guarulhos. Os quase 560 aparelhos que seriam levados para o Senegal foram apreendidos, nove pessoas foram presas.

Segundo o delegado Ruy Castro, 25% dos celulares roubados durante o pré carnaval e carnaval foram recuperados nessa operação. De acordo com os investigadores, os suspeitos escolheram o Senegal porque lá os criminosos poderiam habilitar o celular para utilizá-lo normalmente.

Segundo o delegado Oswaldo Nico Oliveira, a polícia segue investigando roubos de celular nas festas de pós-carnaval neste final de semana. “Teremos um trabalho grande no sambódramo, na Praça Patriarca, em todos os bloquinhos. Como te falei, mais um show grande, o futebol. A polícia não para, está com vontade de trabalhar e prender esses caras que roubam celular. Já pensou, eu olho para cada celular e penso no transtorno que ele trouxe para alguém.”

Essa ação faz parte de uma investigação que começou em outubro de 2019, quando um passageiro tentou embarcar no avião em Guarulhos com 14 celulares na mala, mas foi barrado pela Receita Federal.

Em janeiro, os fiscais já haviam apreendido outros 95 aparelhos com um viajante. Os celulares cujos donos forem identificados serão devolvidos.

* Com informações do repórter Leonardo Martins.