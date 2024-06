Quase 10% dos mercados registraram falta de arroz em maio, aponta pesquisa

Por conta da escassez do cereal, preços para o consumidor dispararam

Reprodução/Pixabay Em um mercado na zona sul de São Paulo, foi observado que, embora o arroz ainda esteja disponível, algumas gôndolas estão mais vazias do que o habitual



Levantamento da Neogrid, divulgado no sábado (30), aponta que houve escassez de arroz nas prateleiras dos mercados durante o mês de maio. De acordo com a pesquisa, isso gerou aumento significativo dos preços. O levantamento destacou que o fenômeno foi impulsionado por compras de pânico, motivadas pelo desastre no Rio Grande do Sul, estado responsável por cerca de 70% da produção de arroz no Brasil. Em resposta, o governo federal autorizou a importação do cereal, medida que gerou controvérsias entre políticos e especialistas. De acordo com os dados da Neogrid, o índice de ruptura do arroz subiu de 7,6% em abril para 9,6% em maio. Em um mercado na zona sul de São Paulo, foi observado que, embora o arroz ainda esteja disponível, algumas gôndolas estão mais vazias do que o habitual. O levantamento revelou que um em cada dez mercados enfrentou falta de arroz no último mês. Além do arroz, outros produtos também registraram aumento de preços, como o café, que atingiu seu maior valor desde janeiro devido a problemas na safra do Sudeste Asiático.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA