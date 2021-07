Quase 3 mil imigrantes foram presos tentando entrar nos Estados Unidos pelas fronteiras do Sul

Deste número, 70% confirmou desejo de viver na Flórida após entrar no país

EFE/Etienne Laurent A Flórida enviou 58 agentes para reforçar a segurança da região entre o México e o Arizona



Os governadores republicanos da Flórida, Ron DeSantis, e no Texas, Greg Abbott, deram uma entrevista coletiva no último sábado, 17, para expor número de uma ação conjunta firmada por ambos contra imigrantes ilegais. De acordo com eles, foram 2,8 mil indocumentados presos em 30 dias tentando entre nos Estados Unidos pelas fronteiras do Sul. A Flórida enviou 58 agentes para reforçar a segurança da região entre o México e o Arizona. Esses agentes, inclusive, foram responsáveis pelo aumento no número registrado. Um número que chamou a atenção é de que cerca de 70% dos presos confirmaram as intenções de viver na Flórida após a chegada no país. De acordo com DeSantis, se esses pessoas chegassem ao Estado, seria um stress nos recursos públicos, escolas, médicos e “todas as outras coisas.”

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano