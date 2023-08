Quase 30% dos deputados de direita consideram partido governista, aponta pesquisa

Levantamento da Genial Quaest ouviu 185 parlamentares, com 41% considerando negativa a relação entre o governo e o Congresso Nacional

Jefferson Rudy/Agência Senado No caso dos partidos de direita, 28% se consideram governistas, 16% independentes e 53% como oposição à atual gestão



Quase 30% dos deputados da direita consideram que seus partidos fazem parte do governo Lula, segundo pesquisa da Genial Quaest. Os partidos de esquerda tem os deputados mais engajados, com 90% se declarando governistas, com 10% independentes. No caso dos partidos de direita, 28% se consideram governistas, 16% independentes e 53% como oposição à atual gestão. Os entrevistados também afirmam que 50% dos partidos são governistas, com 26% atuando na oposição e 19% como independentes. As avaliações positivas e negativas sobre o governo Lula estão empatadas na casa dos 35%. O ministro mais bem avaliado no momento é Fernando Haddad. O levantamento ouviu 185 deputados, 36% do total de parlamentares da Casa. Em meio a dificuldades em aprovação de medidas econômicas no Congresso Nacional, o levantamento mostra que, para garantir a aprovação, será necessário negociar mais. A pesquisa mostra que 41% considera negativa a relação do governo com o Congresso, enquanto 67% avaliam que os parlamentares recebem menos atenção do que deviam. Mesmo assim, 56% apostam na aprovação das matérias.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin