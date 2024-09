Quase 700 presos são recapturados em cinco dias de saidinha temporária em São Paulo

Secretaria de Segurança Pública divulgou que este número é um recorde desde o início da atual gestão

A última saidinha temporária de presos no Estado de São Paulo, que começou na terça-feira, 17 de setembro, e termina nesta segunda-feira, 23 de setembro, resultou na recaptura de 676 detentos. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou que este número é um recorde desde o início da atual gestão. A saidinha é um período previsto na legislação para que os presos possam conviver com suas famílias e se preparar para a reintegração à sociedade. Dos 676 detentos recapturados, 654 foram presos por descumprimento das medidas judiciais impostas durante esse período. Entre essas medidas, estão a permanência na cidade informada à polícia e a obrigação de ficar em casa durante a noite. Outros 22 detentos foram presos em flagrante cometendo crimes.

A capital paulista e a Região Metropolitana registraram a recaptura de 254 detentos, enquanto 400 foram presos no interior do Estado. A região de Ribeirão Preto teve o maior número de recapturados, com 112 detentos, seguida por São José do Rio Preto e Sorocaba, com 43 recapturas cada. Entre os presos em flagrante, quatro foram capturados na capital e Região Metropolitana, e 18 no interior, com destaque para Campinas, onde quatro detentos foram recapturados.

