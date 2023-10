Quase quatro milhões de estudantes devem prestar o Enem no próximo domingo

Edição de 2023, contou com número de inscritos 13% maior, na comparação com 2022; Estado de São Paulo é o que mais concentra alunos, com mais de 590 mil participantes

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil



Quase quatro milhões de estudantes de todo o país devem prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023. O exame, que acontece entre os dias 5 e 12 do mês que vem, é a principal porta de entrada para as universidades públicas do país. A edição deste ano do Enem ocorre após uma sequência de quedas no número de inscritos. Contudo, em 2023, o exame contou com 3,9 milhões de inscritos, valor 13% maior na comparação com 2022. O Estado de São Paulo é o que mais concentra alunos, com mais de 590 mil inscritos. No próximo domingo, 5, a prova terá os conhecimentos em ciências humanas, linguagens e redação. Na semana seguinte, os alunos resolverão questões de ciências da natureza e matemática. Nos dois dias o tempo máximo de resolução é de 5 horas e 30 minutos. “Eu recomendo muito que os alunos estejam informados sobre as últimas notícias. Quando a gente fala de Enem, principalmente é legal estar inteirado sobre as questões ambientais (…) O Enem gosta muito de questões interdisciplinares”, declarou a professora de geografia Giovanna Port. O resultado do Enem sai no dia 16 de janeiro de 2024.

Vale lembrar que os alunos devem chegar com antecedência aos locais de prova, e levarem documento com foto, o cartão de inscrição e caneta esferográfica preta. Em entrevista à Jovem Pan News, as estudantes Yasmin Silva e Nicole Cain, que estão no 3º ano do ensino médio, falaram sobre o sonho de cursar psicologia e confessaram ansiedade para a prova. “É muita pressão interna e também exterior, principalmente da família. A gente se cobra muito”, afirmou Yasmin. Para o Davi, que quer cursar administração, manter uma rotina de atividades físicas tem sido o caminho para aliviar a tensão. “Eu pratico Jiu-Jitsu e musculação. Isso tira o foco só do estudo e dá uma aliviada”, relatou. A Ana Carolina Oliveira, que quer fazer o curso de história, declarou que, apesar da preferência nas áreas de ciências humanas, considera importante dividir o tempo para se dedicar em todas as matérias: “Eu tento equilibrar. Principalmente por causa da segunda fase dos vestibulares mais concorridos. Eu não sei se vou passar ainda, então eu tento equilibrar para garantir que eu vou passar para uma segunda fase e para ir bem nos dois dias do Enem”.

*Com informações da repórter Camila Yunes