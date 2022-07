Quatro em cada dez brasileiros estão inadimplentes, aponta pesquisa do SPC e da CNDL

Percentual equivale a 62 milhões de pessoas no país; dívidas são lideradas pelo setor bancário, seguido do comércio, itens básicos, como água e luz, além de comunicação

wayhomestudio - br.freepik.com Estado de São Paulo lidera o ranking de inadimplência com 15 milhões de pessoas endividadas



Quatro em cada dez brasileiros estão inadimplentes, o que equivale a 62 milhões de brasileiros. É o que aponta uma pesquisa do mês de junho feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pela Confederação Nacional dos Dirigentes de Logistas (CNDL). Na comparação com junho do ano passado, há um acréscimo de 6,5%. Na comparação de maio com junho deste ano de 2022, houve também um aumento no endividamento de 0,64%. O Estado de São Paulo lidera o ranking de inadimplência com 15 milhões de pessoas endividadas; o Rio de Janeiro vem em seguida, com 6 milhões; e Minas Gerais, com 5,9 milhões de indivíduos nessa situação. A maior concentração de dívidas fica entre cidadãos que estão entre 30 e 39 anos de idade, sendo 15,5 milhões de pessoas nessa faixa etária. A média da dívida no Brasil é de R$ 3,5 mil. 34% dos devedores possuíam dívidas de até R$ 500; Já as dívidas na casa dos R$ 1 mil chega a 49%. As dívidas são lideradas pelo setor bancário, 59%; comércio, 13%; itens básicos, como água e luz, 11%; e comunicação, telefone e internet, 9%. O cenário reflete o peso da inflação de dois dígitos, que vai corroendo o poder de compra das famílias brasileiras.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos