Quem se abstém de votar está errando, diz Bolsonaro no Maranhão

MAX HAACK/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/07/2022 Presidente teve agenda de dois dias no Estado do Maranhão, no Nordeste brasileiro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou na última quinta-feira, 14, de um evento religioso em Vitória de Mearim, que fica a cerca de 180 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão. Ele participou do 38º Congresso das Missionárias e Dirigentes do Círculo de Oração, onde falou em tom de campanha e mandou um recado para os eleitores que pretendem votar em branco ou anular o voto nas eleições de 2022. “No dia do ponto final, nós temos um currículo para ser apresentado. Esse currículo não é um pedaço de papel. Esse currículo são as nossas ações ao longo de toda a nossa vida, bem como as nossas omissões, porque quem se abstém, quem diz ‘eu não quero nem esse e nem aquele’, está errando também. Decisão equivocada, errada, ou omissão, o preço pode ser muito caro para todos nós”, disse.

Na ocasião, Bolsonaro falou também sobre os combustíveis. “Não é fácil enfrentar um lobby poderosíssimo como o dos combustíveis. Um ano de briga de minha parte. Não cedi. Vocês começam a ver resultado a partir de agora, diminuindo o combustível em todo o Brasil. O Maranhão parece que é o último Estado que vai reduzir os combustíveis. Devia ser o primeiro, porque aqui o povo é mais humilde, é mais necessitado”, comentou. A quinta-feira foi o segundo dia de atividades do presidente no Maranhão. Na quarta, ele esteve na cidade de Imperatriz, que fica no sudoeste do Estado, onde participou de uma motociata pelas ruas da cidade e também discursou para apoiadores.

*Com informações da repórter Carolina Abelin