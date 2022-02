Questões geopolíticas, União Soviética e Otan: Entenda a tensão entre Rússia e Ucrânia

Estados Unidos alertam que invasão russa pode acontecer ‘a qualquer momento’

EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL MANDATORY CREDIT Posição inflexível de Vladimir Putin a respeito da possível entrada dos ucranianos na Otan impulsiona tensão na fronteira



Os Estados Unidos continuam alertando que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode acontecer “a qualquer momento”. Cidadãos norte-americanos já foram orientados a deixarem o país, ao mesmo tempo em que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) já posicionou instalações militares em alerta. A respeito dos motivos da tensão na região, o professor de relações exteriores Marcus Vinícius de Freitas cita a posição inflexível de Vladimir Putin a respeito da possível entrada dos ucranianos na Otan. “Ele alega que a Ucrânia não pode fazer parte da Organização do Tratado Atlântico Norte, estabelecido em 1949 com objetivo de combater e resistir à União Soviética. Como o presidente Putin afirma, o colapso do império soviético foi a maior tragédia do século 20. O que viemos é que desde 1989 quando tem a queda do Muro de Berlim e quando você tem o fim da União Soviética [1991], havia uma promessa velada de que a Otan não se expandirá naquela parte do mundo, tentando manter o conceito geopolítico de influência regional.”

No mesmo sentido, Manuel Furriela, também professor de relações internacionais, afirma que a Rússia se sente acuada e com seu poder geopolítico diminuído. “Quando tivemos o final da União Soviética no início dos anos 90, a influência soviética percorria toda a Europa oriental e vários dos países que hoje fazem parte da Europa oriental eram, na verdade, também parte do território soviético. É o caso da Ucrânia, Letônia, Lituânia. Eles deixaram de fazer parte da União Soviética, a Rússia ficou diminuída na sua influência, seja porque a Otan avançou nos países do leste europeu, caso da Polônia, por exemplo, seja porque a própria União Europeia foi ampliando o número de integrantes, os países começaram a fazer parte daquele bloco. Então a influência russa foi diminuindo cada vez mais.”

Além disso, o principal motivo que faz a Rússia e o restante do mundo prestar atenção na Ucrânia está no fato do país, que fez parte da União Soviética, ter como rota dentro de seu território os principais gasodutos, que levam o gás russo para o restante da Europa. Com o crescimento das tensões e a ameaça de conflito iminente, os Estados Unidos enviaram mais de oito mil soldados para a fronteira com a Europa oriental. Na fronteira entre Rússia e Ucrânia, por sua vez, já há acúmulo de 100 mil soldados.

*Com informações do repórter Fernando Martins