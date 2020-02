Quilo da comida custa em média R$ 53 em São Paulo, mostra levantamento

Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil Para driblar os preços altos, o jeito pode ser tentar os restaurantes self-service com preço pré-determinado



Almoçar em São Paulo nunca foi tão difícil. Apesar da grande quantidade de opções de comida que a cidade oferece, nem todo mundo pode ou está preparado para pagar a conta. Uma pesquisa do Procon revelou que uma refeição em um restaurante por quilo custa, em média, R$ 52,98.

A Zona Norte é o local onde é possível encontrar o quilo mais barato, a R$ 47,63. Para quem está pelo Centro, no entanto, o valor é ainda mais salgado, chegando a R$ 56,96.

É o caso da gerente RH, Fabiana da Silva, que trabalha próximo a Avenida Paulista e sempre precisa economizar na hora de comer. “Na hora do almoço é bem complicado porque o quilo é muito caro. Sempre procuramos outras alternativas para o VR aguentar, que é de R$ 28 por dia. Perto da minha casa eu consigo comer e ainda sobra com esse valor.”

O diretor executivo do Procon, Fernando Capez, lembra que os restaurantes precisam deixar o preço explicado de forma clara para o cliente. “O preço colocado de forma clara, adequada e ostensiva. Se o restaurante se denomina por quilo, o preço deve ser fixado por quilo — não a cada 100 gramas.”

Para driblar os preços altos, o jeito pode ser tentar os restaurantes self-service com preço pré-determinado. De acordo com a pesquisa do Procon, eles são a opção mais barata, cobrando em média R$ 28 por refeição.

Mas atenção: esse preço também pode variar. O valor do prato com preço fixo pode chegar a R$ 21 na Zona Norte e a R$ 32 na Zona Sul de São Paulo.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini