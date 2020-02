Quinto suspeito de assassinar família no ABC se entrega à polícia

Reprodução/TV Globo Corpos da família Gonçalves foram encontrados carbonizados em estrada do ABC Paulista



O quinto suspeito de participar da morte da família carbonizada no ABC paulista se entrega à polícia. Jonathan Fagundes Ramos, de 23 anos, se apresentou numa delegacia em Praia Grande, no litoral paulista.

Ele teve a prisão decretada na semana passada e já foi transferido para o departamento de homicídios da Polícia Civil em São Bernardo. Jonathan é irmão de Juliano Oliveira Ramos, que também está preso. Os dois são primos de Carina Ramos, esposa de Ana Flávia Gonçalves, filha e irmã da família assassinada. Elas seguem presas temporariamente.

As duas confessaram ter planejado um roubo à família de Ana Flávia, mas negaram qualquer envolvimento com as mortes. Segundo a dupla, Flaviana e Romuyuki Gonçalves e o filho deles, Juan Victor, foram mortos porque a situação teria saído do controle. Os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados dentro do carro da família no último dia 28.

De acordo com a apuração da Jovem Pan, a previsão é de que nesta semana os investigadores da polícia promovam uma acareação entre os suspeitos.

* Com informações do repórter Leonardo Martins.