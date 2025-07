Ração contaminada causa morte de pelo menos 245 cavalos no Brasil

Análises preliminares realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em amostras da ração da Nutratta Nutrição Animal Ltda mostraram uma substância tóxica

Reprodução/Jovem Pan Há ainda casos sob investigação na Bahia e em Goiás



Uma ração contaminada é a principal suspeita pela morte de quase 300 cavalos em quatro estados brasileiros. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), até o momento, foram confirmadas 245 mortes de equinos em São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Minas Gerais. Há ainda casos sob investigação na Bahia e em Goiás. A suspeita recai sobre produtos da empresa Nutratta Nutrição Animal Ltda, sediada em Itumbiara (GO). Análises preliminares realizadas pelo MAPA em amostras da ração encontraram uma substância tóxica chamada monocrotalina. Esse composto é encontrado em plantas do gênero Crotalária, que são frequentemente utilizadas na rotação de culturas, como milho e soja, para preparar o solo.

Segundo a investigação, a substância causa lesões hepáticas severas nos equinos, levando à necrose do fígado. Os animais intoxicados apresentam apatia, perda de apetite e, em casos graves, vêm a óbito. O Ministério da Agricultura apontou uma falha da Nutratta no controle de qualidade da matéria-prima, o que teria permitido a contaminação da ração. Como medida preventiva, o MAPA suspendeu a produção de toda a linha de produtos da empresa em 25 de junho. A Nutratta, no entanto, obteve uma autorização judicial para retomar a fabricação de rações para bovinos e ovinos, decisão da qual o ministério informou que irá recorrer. A empresa afirmou em nota que está colaborando com as investigações, mas não se pronunciou sobre as mortes confirmadas, o espaço segue aberto.