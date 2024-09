Rajadas de vento atingem grande parte do Brasil nesta quinta

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 60% do território brasileiro está coberto por fumaça de queimadas, o que tem contribuído para a piora na qualidade do ar

A presença de fumaça de queimadas tem sido uma constante em São Paulo e em diversas outras regiões do Brasil. A situação tem gerado muitas reclamações da população, que relata sentir o cheiro forte de fumaça, especialmente no final do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 60% do território brasileiro está coberto por fumaça de queimadas, o que tem contribuído para a piora na qualidade do ar. De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, a capital paulista apresenta um céu esbranquiçado, encoberto pela fumaça, e a situação não deve mudar nos próximos dias. A cidade está sob a influência de uma massa de ar seco, que também afeta outras partes do Sudeste e Centro-Oeste do país. No Rio Grande do Sul, uma frente fria e uma massa de ar polar trouxeram temperaturas mais baixas e condições para chuva, que pode ser mais intensa no sul e oeste do estado.

Em Porto Alegre, a tendência é de chuva mais fraca. Além disso, ventos fortes, com velocidades entre 40 e 50 km/h na maior parte do Brasil e até 70 km/h na região Sul, estão ajudando a transportar a fumaça das queimadas de países vizinhos e da Região Norte do Brasil. A Defesa Civil emitiu um alerta que se mantém até sábado. Em São Paulo, as temperaturas variam entre 33ºC na capital, São José do Rio Preto e Araçatuba, com 38 °C, e até 39 °C em cidades como Presidente Prudente e Marília, com umidade relativa do ar abaixo de 20%, o que é prejudicial à saúde humana.

