Ranking coloca 980 cientistas brasileiros entre melhores do mundo

Pelo menos 300 estão em São Paulo, sendo 236 na USP e 67 na Unicamp

EFE/EPA/JAKUB KACZMARCZYK Cientistas brasileiros aparecem entre os melhores do mundo



Ao todo, 980 cientistas brasileiros estão entre os melhores do mundo. Isso é o que aponta o ranking internacional divulgado pela plataforma acadêmica “Researche.com”. A lista com os nomes dos profissionais foi divulgada no início de junho deste ano. De acordo com a plataforma, a iniciativa de listar os melhores cientistas tem como objetivo inspirar acadêmicos, empresas e órgãos administrativos para examinar para onde os principais especialistas estão indo. O ranking é com base na quantidade de publicações e de artigos científicos que os profissionais publicam em revistas. Do total de cientistas brasileiros classificados como melhores do mundo, 236 são da Universidade de São Paulo (USP), que se destacou, principalmente, na área de química, com 32 professores entre os citados. Na segunda colocação de destaque da universidade está biologia e bioquímica, com 28 professores classificados, e ciência animal e veterinária, com 26 cientistas mencionados no ranking. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também teve 67 cientistas entre os melhores do mundo, tendo destaque também na área de química, com 36 professores citados, e de ecologia e evolução, com 10 nomeações.